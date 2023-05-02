Из Мелитополя сбежал "элитный" коллаборант, который боролся с партизанским движением

Андрей Румянцев, сбежавший из Мелитополя. Фото: "РИА-Мелитополь"

Из временно оккупированного Мелитополя сбежал в Россию "элитный" коллаборант Андрей Румянцев. Он боролся с партизанским движением в городе.

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

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Румянцеву удалось "выбить" для себя должность начальника одного из отделов в Министерстве госбезопасности РФ. Для этого коллаборант дважды ездил в Москву к другу из Службы безопасности президента. Вероятно, он пытался дать взятку.

Российские оккупанты доверили ему ответственную работу — борьба с партизанским движением.

Румянцев причастен к похищению жителей Мелитополя и оккупированной части Запорожской области. К тому же он причастен к пыткам гражданским.

Коллаборант решил скрыться после того, как одна из ракет прилетела в центральное здание МГБ и бывшую техшколу, которую россияне также превратили в свой штаб.

Поврежденное здание оккупантов МГБ в Мелитополе. Фото: "РИА-Мелитополь"

Российское руководство также предъявляло претензии предателю. Румянцеву заявляли, что он не справляется с работой.

Коллаборант сначала выехал в Крым и уже оттуда писал командировочный рапорт. Руководство просьбы не подписывало. Ему пришлось обратиться за помощью к приятелю — бывшему сотруднику ФСБ, а ныне фейковому руководителю садоводческого предприятия ВПГ "Мелитопольское" Антону Лукоянову.

Напомним, сегодня, 2 мая, утром в оккупированном россиянами Мелитополе раздался взрыв. Обстоятельства инцидента указывают на то, что это, вероятно, было очередное покушение украинских партизан на мелитопольских коллаборантов.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе среди предателей Украины есть несовершеннолетние украинцы. Они фактически стали рупором российских властей. Мэр города Иван Федоров рассказал, что будет с ними после освобождения Мелитополя от оккупантов.