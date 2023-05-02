Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Из Мелитополя сбежал "элитный" коллаборант, который боролся с партизанским движением arrow

Из Мелитополя сбежал "элитный" коллаборант, который боролся с партизанским движением

2 мая 2023 09:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Из Мелитополя сбежал "элитный" коллаборант, который боролся с партизанским движением
Андрей Румянцев, сбежавший из Мелитополя. Фото: "РИА-Мелитополь"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Из временно оккупированного Мелитополя сбежал в Россию "элитный" коллаборант Андрей Румянцев. Он боролся с партизанским движением в городе.

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

Читайте также:

Бегство коллаборанта из Мелитополя

Румянцеву удалось "выбить" для себя должность начальника одного из отделов в Министерстве госбезопасности РФ. Для этого коллаборант дважды ездил в Москву к другу из Службы безопасности президента. Вероятно, он пытался дать взятку.

Российские оккупанты доверили ему ответственную работу — борьба с партизанским движением.

Румянцев причастен к похищению жителей Мелитополя и оккупированной части Запорожской области. К тому же он причастен к пыткам гражданским.

Коллаборант решил скрыться после того, как одна из ракет прилетела в центральное здание МГБ и бывшую техшколу, которую россияне также превратили в свой штаб.

Центральное здание оккупантов МГБ в Мелитополе
Поврежденное здание оккупантов МГБ в Мелитополе. Фото: "РИА-Мелитополь"

Российское руководство также предъявляло претензии предателю. Румянцеву заявляли, что он не справляется с работой.

Коллаборант сначала выехал в Крым и уже оттуда писал командировочный рапорт. Руководство просьбы не подписывало. Ему пришлось обратиться за помощью к приятелю — бывшему сотруднику ФСБ, а ныне фейковому руководителю садоводческого предприятия ВПГ "Мелитопольское" Антону Лукоянову.

Напомним, сегодня, 2 мая, утром в оккупированном россиянами Мелитополе раздался взрыв. Обстоятельства инцидента указывают на то, что это, вероятно, было очередное покушение украинских партизан на мелитопольских коллаборантов.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе среди предателей Украины есть несовершеннолетние украинцы. Они фактически стали рупором российских властей. Мэр города Иван Федоров рассказал, что будет с ними после освобождения Мелитополя от оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас