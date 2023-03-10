За сутки армия рф выпустила по Херсонщине более 400 снарядов, — ОВА

Последствия атаки армии рф на Херсон

Оккупационная армия россии ежедневно терроризирует жителей Херсонской области. Только за минувшие сутки враг выпустил по области более 400 снарядов.

Об этом информирует Херсонская ОВА.

Что известно

Так, за 9 марта армия рф 79 раз обстреляла территорию Херсона, выпустив по области более 400 снарядов. Мирные населенные пункты были атакованы из БпЛА, артиллерии, танков, минометов и РСЗО.

Кроме того, оккупанты девять раз ударили по жилым районам Херсона.

"Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта, магазин, частные и многоквартирные дома", — говорится в сообщении ОВА.

В результате атаки погибли четверо мирных людей, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Среди них — 13-летний парень.

"Во время вражеского обстрела села Огромное он получил осколочные ранения грудной клетки и руки", — рассказали в ОВА.

Напомним, ранее мы писали, что за прошедшие сутки, 9 марта, враг обстрелял частные дома, автомобили и линии электропередач на Днепропетровщине.

Как известно, вчера враг нанес массированный ракетный удар по Украине, выпустив 81 ракету, в том числе — шесть "Кинжалов".