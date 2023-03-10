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За сутки оккупанты 79 раз обстреляли Херсонщину, есть погибшие

10 марта 2023 09:16
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
За сутки армия рф выпустила по Херсонщине более 400 снарядов, — ОВА
Последствия атаки армии рф на Херсон
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Оккупационная армия россии ежедневно терроризирует жителей Херсонской области. Только за минувшие сутки враг выпустил по области более 400 снарядов.

Об этом информирует Херсонская ОВА.

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Что известно

Так, за 9 марта армия рф 79 раз обстреляла территорию Херсона, выпустив по области более 400 снарядов. Мирные населенные пункты были атакованы из БпЛА, артиллерии, танков, минометов и РСЗО.

Кроме того, оккупанты девять раз ударили по жилым районам Херсона.

"Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта, магазин, частные и многоквартирные дома", — говорится в сообщении ОВА.

В результате атаки погибли четверо мирных людей, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Среди них — 13-летний парень.

"Во время вражеского обстрела села Огромное он получил осколочные ранения грудной клетки и руки", — рассказали в ОВА.

Напомним, ранее мы писали, что за прошедшие сутки, 9 марта, враг обстрелял частные дома, автомобили и линии электропередач на Днепропетровщине.

Как известно, вчера враг нанес массированный ракетный удар по Украине, выпустив 81 ракету, в том числе — шесть "Кинжалов".

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