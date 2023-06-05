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За сутки оккупанты выпустили 176 снарядов по Херсонской области, — Прокудин

5 июня 2023 09:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
За сутки оккупанты выпустили 176 снарядов по Херсонской области, — Прокудин
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Александр Прокудин
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В течение предыдущих 24 часов, противник осуществил 28 атак на Херсонскую область. При этом враг запустил 176 снарядов из различного вида оружия, включая минометы, артиллерию, ракетные системы "Град", беспилотные летательные аппараты и авиацию.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, российские военные обстреляли жилые районы населенных пунктов в регионе, а также нанесли ущерб территории и зданиям завода и коммунального предприятия в районе Берислав.

Вследствие активности противника на территории Херсонской области, двое людей были ранены.

Напомним, что 2 июня, двое детей пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета. Его на детскую площадку из дома принес один из детей.

Добавим, что в результате взрыва в населенном пункте Загоряновка Херсонской области 13-летняя девочка получила осколочные поражения конечностей. А 10-летний мальчик имеет ранение живота.

 

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