За сутки ВСУ ликвидировали 480 оккупантов: обновленные данные Генштаба
17 августа 2023 08:11
Воины ВСУ в поле. Иллюстративное фото: Telegram-канал Zelenskiy/ Official
ВСУ с каждым днем приближает украинскую победу. Так, за минувшие сутки защитники ликвидировали 480 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Потери оккупантов в сутки
16 августа ВСУ ликвидировали 480 оккупантов. Также российские захватчики потеряли пять танков, 18 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 24 БпЛА, 2 крылатые ракеты и 27 единиц автомобильной техники.
Потери оккупантов от начала полномасштабного вторжения
С 24 февраля 2022 года россияне понесли потери:
- личного состава / personnel — 256050 (+480) человек ликвидировано,
- танков — 4329 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин — 8398 (+18) ед.,
- артиллерийских систем — 5169 (+17) ед.,
- РСЗО — 714 (+0) ед.,
- средства ПВО — 486 (+1) ед.,
- самолетов — 315 (+0) ед.,
- вертолетов — 314 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4272 (+24),
- крылатые ракеты— 1406 (+2),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7641 (+27) ед.,
- специальная техника — 773 (+0).
Напомним, враг усугубляет гуманитарный кризис на оккупированных территориях.
В то же время в ЦНС рассказали о новой тактике оккупантов во время поиска партизан.