За сутки ВСУ ликвидировали 480 оккупантов: обновленные данные Генштаба

Воины ВСУ в поле. Иллюстративное фото: Telegram-канал Zelenskiy/ Official

ВСУ с каждым днем приближает украинскую победу. Так, за минувшие сутки защитники ликвидировали 480 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов в сутки

16 августа ВСУ ликвидировали 480 оккупантов. Также российские захватчики потеряли пять танков, 18 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 24 БпЛА, 2 крылатые ракеты и 27 единиц автомобильной техники.

Потери оккупантов от начала полномасштабного вторжения

С 24 февраля 2022 года россияне понесли потери:

личного состава / personnel — 256050 (+480) человек ликвидировано,

танков — 4329 (+5) ед.,

боевых бронированных машин — 8398 (+18) ед.,

артиллерийских систем — 5169 (+17) ед.,

РСЗО — 714 (+0) ед.,

средства ПВО — 486 (+1) ед.,

самолетов — 315 (+0) ед.,

вертолетов — 314 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4272 (+24),

крылатые ракеты— 1406 (+2),

корабли /катера — 18 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 7641 (+27) ед.,

специальная техника — 773 (+0).

Данные Генштаба о потерях армии РФ 16 августа

Напомним, враг усугубляет гуманитарный кризис на оккупированных территориях.

В то же время в ЦНС рассказали о новой тактике оккупантов во время поиска партизан.