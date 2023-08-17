Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow За сутки ВСУ ликвидировали 480 оккупантов: обновленные данные Генштаба arrow

За сутки ВСУ ликвидировали 480 оккупантов: обновленные данные Генштаба

17 августа 2023 08:11
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
За сутки ВСУ ликвидировали 480 оккупантов: обновленные данные Генштаба
Воины ВСУ в поле. Иллюстративное фото: Telegram-канал Zelenskiy/ Official
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

ВСУ с каждым днем приближает украинскую победу. Так, за минувшие сутки защитники ликвидировали 480 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Потери оккупантов в сутки

16 августа ВСУ ликвидировали 480 оккупантов. Также российские захватчики потеряли пять танков, 18 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 24 БпЛА, 2 крылатые ракеты и 27 единиц автомобильной техники.

Потери оккупантов от начала полномасштабного вторжения

С 24 февраля 2022 года россияне понесли потери:

  • личного состава / personnel —  256050 (+480) человек ликвидировано,
  • танков — 4329 (+5) ед.,
  • боевых бронированных машин — 8398 (+18) ед.,
  • артиллерийских систем — 5169 (+17) ед.,
  • РСЗО — 714 (+0) ед.,
  • средства ПВО — 486 (+1) ед.,
  • самолетов — 315 (+0) ед.,
  • вертолетов — 314 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4272 (+24),
  • крылатые ракеты— 1406 (+2),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7641 (+27) ед.,
  • специальная техника — 773 (+0).
null
Данные Генштаба о потерях армии РФ 16 августа

Напомним, враг усугубляет гуманитарный кризис на оккупированных территориях.

В то же время в ЦНС рассказали о новой тактике оккупантов во время поиска партизан.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 16 августа: освобождение села на Донбассе и производство морских дронов

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз