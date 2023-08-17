За добу ЗСУ ліквідували 480 окупантів: оновлені дані Генштабу
17 серпня 2023 08:11
Воїни ЗСУ в полі. Ілюстративне фото: Telegram-канал Zelenskiy/ Official
ЗСУ з кожним днем наближають українську перемогу. Так, за минулу добу захисники ліквідували 480 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Втрати окупантів за добу
16 серпня ЗСУ ліквідували 480 окупантів. Також російські загарбники втратили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 24 БпЛА, 2 крилаті ракети та 27 одиниць автомобільної техніки.
Втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення
Від 24 лютого 2022 року росіяни понесли втрати:
- особового складу близько 256050 (+480) осіб ліквідовано,
- танків — 4329 (+5) од.,
- бойових броньованих машин — 8398 (+18) од.,
- артилерійських систем — 5169 (+17) од.,
- РСЗВ — 714 (+0) од.,
- засоби ППО — 486 (+1) од.,
- літаків — 315 (+0) од.,
- гелікоптерів — 314 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4272 (+24),
- крилаті ракети — 1406 (+2),
- кораблі /катери — 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7641 (+27) од.,
- спеціальна техніка — 773 (+0).
Нагадаємо, ворог поглиблює гуманітарну кризу на окупованих територіях.
Водночас в ЦНС розповіли про нову тактику окупантів під час пошуку партизанів.