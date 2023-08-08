За сутки ВСУ ликвидировали более полутысячи оккупантов

Воин ВСУ прицеливается. Фото: Генеральный штаб ВС Украины

Продолжается украинское контрнаступление. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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7 августа украинские защитники ликвидировали 560 оккупантов. К тому же ВСУ уничтожили: 10 танков, 8 бронемашин, 19 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 1 вертолет, 4 беспилотника, 9 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники.

Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава / personnel — около/ about 250800 (+560) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks — 4254 (+10) ед,

боевых бронированных машин / APV — 8278 (+8) ед,

артиллерийских систем / artillery systems — 4996 (+19) ед,

РСЗО / MLRS — 709 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 468 (+1) ед,

самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,

вертолетов / helicopters — 312 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4158 (+4),

крылатые ракеты / cruise missiles — 1377 (+0),

корабли /катера/warships/boats — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7460 (+9) ед,

специальная техника / special equipment — 737 (+2).

Утраты русской армии на 8 августа 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, бойцы 72 бригады продемонстрировали, как эффектно уничтожили российскую БМП.

Также в Генштабе рассказали об успехах украинских военных на передовой за сутки.