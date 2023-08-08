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За сутки ВСУ ликвидировали более полутысячи оккупантов

8 августа 2023 08:34
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Валерия Пержун
редактор
За сутки ВСУ ликвидировали более полутысячи оккупантов
Воин ВСУ прицеливается. Фото: Генеральный штаб ВС Украины
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Продолжается украинское контрнаступление. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов сутки

7 августа украинские защитники ликвидировали 560 оккупантов. К тому же ВСУ уничтожили: 10 танков, 8 бронемашин, 19 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 1 вертолет, 4 беспилотника, 9 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники.

Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава / personnel — около/ about 250800 (+560) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks — 4254 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин / APV — 8278 (+8) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems — 4996 (+19) ед,
  • РСЗО / MLRS — 709 (+0) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 468 (+1) ед,
  • самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters — 312 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4158 (+4),
  • крылатые ракеты / cruise missiles — 1377 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7460 (+9) ед,
  • специальная техника / special equipment — 737 (+2).
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Утраты русской армии на 8 августа 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, бойцы 72 бригады продемонстрировали, как эффектно уничтожили российскую БМП.

Также в Генштабе рассказали об успехах украинских военных на передовой за сутки.

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