За сутки ВСУ ликвидировали более полутысячи оккупантов
8 августа 2023 08:34
Воин ВСУ прицеливается. Фото: Генеральный штаб ВС Украины
Продолжается украинское контрнаступление. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Потери оккупантов сутки
7 августа украинские защитники ликвидировали 560 оккупантов. К тому же ВСУ уничтожили: 10 танков, 8 бронемашин, 19 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 1 вертолет, 4 беспилотника, 9 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники.
Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава / personnel — около/ about 250800 (+560) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks — 4254 (+10) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 8278 (+8) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 4996 (+19) ед,
- РСЗО / MLRS — 709 (+0) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 468 (+1) ед,
- самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 312 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4158 (+4),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1377 (+0),
- корабли /катера/warships/boats — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7460 (+9) ед,
- специальная техника / special equipment — 737 (+2).
Напомним, бойцы 72 бригады продемонстрировали, как эффектно уничтожили российскую БМП.
Также в Генштабе рассказали об успехах украинских военных на передовой за сутки.