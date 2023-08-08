За добу ЗСУ ліквідували понад півтисячі окупантів
8 серпня 2023 08:34
Воїн ЗСУ прицілюється. Фото: Генеральний штаб ЗС України
Триває український контрнаступ. За минулу добу ЗСУ ліквідували понад 500 російських окупантів на усіх ділянках фронту.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Читайте також:
Втрати окупантів за добу
7 серпня українські захисники ліквідували 560 окупантів. До того ж ЗСУ знищили: 10 танків, 8 бронемашин, 19 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 1 гелікоптер, 4 безпілотники, 9 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки.
Втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу / personnel — близько/ about 250800 (+560) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks — 4254 (+10) од,
- бойових броньованих машин / APV — 8278 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems — 4996 (+19) од,
- РСЗВ / MLRS — 709 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 468 (+1) од,
- літаків / aircraft — 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 312 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 4158 (+4),
- крилаті ракети / cruise missiles — 1377 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7460 (+9) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 737 (+2).
Нагадаємо, бійці 72 бригади продемонстрували, як ефектно знищили російську БМП.
Також у Генштабі розповіли про успіхи українських військових на передовій за добу.