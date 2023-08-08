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За добу ЗСУ ліквідували понад півтисячі окупантів

8 серпня 2023 08:34
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Валерія Пержун
редактор
За добу ЗСУ ліквідували понад півтисячі окупантів
Воїн ЗСУ прицілюється. Фото: Генеральний штаб ЗС України
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Валерія Пержун
редактор

Триває український контрнаступ. За минулу добу ЗСУ ліквідували понад 500 російських окупантів на усіх ділянках фронту.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

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Втрати окупантів за добу

7 серпня українські захисники ліквідували 560 окупантів. До того ж ЗСУ знищили: 10 танків, 8 бронемашин, 19 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 1 гелікоптер, 4 безпілотники, 9 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки.

Втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу / personnel — близько/ about 250800 (+560) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks — 4254 (+10) од,
  • бойових броньованих машин / APV — 8278 (+8) од,
  • артилерійських систем / artillery systems — 4996 (+19) од,
  • РСЗВ / MLRS — 709 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 468 (+1) од,
  • літаків / aircraft — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters — 312 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 4158 (+4),
  • крилаті ракети / cruise missiles — 1377 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7460 (+9) од,
  • спеціальна техніка / special equipment — 737 (+2).
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Втрати російської армії на 8 серпня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, бійці 72 бригади продемонстрували, як ефектно знищили російську БМП.

Також у Генштабі розповіли про успіхи українських військових на передовій за добу.

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