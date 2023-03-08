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При каких основаниях отсрочка от мобилизации может быть аннулированной: 15 случаев

8 марта 2023 17:39
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Основания для отмены бронирования указаны в пункте 12 Порядка бронирования военнообязанных
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В статье 23 Закона о Мобилизационной подготовке и мобилизации перечислены все основания для получения отсрочки во время общей мобилизации. Если эти основания исчезают, обстоятельства изменяются, отсрочка может быть аннулирована.

Об этом пишет ТСН.

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Основания для отмены бронирования прописаны в пункте 12 Порядка по бронированию военнообязанных.

При каких основаниях отсрочка от мобилизации может быть аннулированной:

  • Инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК.
  • Негодность военной службы в течение 6 месяцев не подтверждена ВЛК.
  • Достижение возраста 18 лет одного из трех детей на иждивении мужчины.
  • Исчезновение необходимости опеки за родственником с инвалидностью I/II группы (супруг, жена, родители, матери).
  • Исчезновение необходимости попечительства за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I/II группы.
  • Исчезновение необходимости опеки за больными супругом или родителями супруга, назначенной ранее после заключения МСЭК.
  • Исчезновение необходимости попечительства за недееспособным лицом.
  • Утрачен статус народного депутата.
  • Увольнение лица из службы в учреждении, которое есть в перечне части 14 статьи 23 Закона.
  • Окончание обучения в вузах, на аспирантуре и докторантуре и освобождение от должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки научных и научно-педагогических работников
  • Истечение срока действия бронирования и не восстановление его.
  • Завершение предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, выполнение мобилизационного задания (заказ) или его отмена.
  • Завершение предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований.
  • Лишение предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование, статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом.
  • Ликвидация органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставляющие бронирование.
  • Увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование.

Напомним, недавно мы писали, как уклоняющиеся пытаются избежать получения повестки. Из-за массовой раздачи повесток в территориальные центры комплектования (ТЦК) в интернете появилось множество предложений, как минимизировать риски быть мобилизованными. Среди них — муляжи гипса и очки с толстыми линзами, поддельные справки о бронировании и более экстравагантные способы.

Также министр обороны Украины Алексей Резников недавно рассказал, по какому принципу в Украине происходит мобилизация. Он отметил, что всем процессом руководит Генеральный штаб, а Минобороны только осуществляет контроль над процессом.

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