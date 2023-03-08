За яких підстав відстрочення від мобілізації може бути анулюваним: 15 випадків
У статті 23 Закону про Мобілізаційну підготовку і мобілізацію перераховані всі підстави для отримання відстрочення під час загальної мобілізації. Якщо ці підстави зникають, обставини змінюються, відстрочка може бути анульованою.
Про це пише ТСН.
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У яких випадках, відстрочення може бути анульованим
Підстави для скасовування бронювання прописані у пункті 12 Порядку бронювання військовозобов'язаних.
За яких підстав відстрочення від мобілізації може бути анулюваним:
- Інвалідність не підтверджена комісією МСЕК.
- Непридатність до військової служби протягом 6 місяців не підтверджена ВЛК.
- Досягнення віку 18 років однієї з трьох дітей на утриманні чоловіка.
- Зникнення необхідності опіки за родичем з інвалідністю І/II групи (чоловік, дружина, батьки, матері).
- Зникнення необхідності піклування за хворою дитиною або дитиною з інвалідністю до 18 років або повнолітньою дитиною з інвалідністю І/II групи.
- Зникнення необхідності опіки за хворими чоловіком-дружиною або батьками чоловіка/дружини, призначеної раніше після висновку МСЕК.
- Зникнення необхідності піклування за недієздатною особою.
- Втрачено статус народного депутата.
- Звільнення особи зі служби в установі, яка є в переліку частини 14 статті 23 Закону.
- Закінчення навчання у ВНЗ, на аспірантурі та докторантурі та звільнення з посади у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки наукових і науково-педагогічних працівників.
- Закінчення строку дії бронювання і не відновлення його.
- Завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування.
- Завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань.
- Позбавлення підприємства, установи й організації, що надала бронювання, статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом.
- Ліквідація органу влади чи підприємства, установи та організації, які надають бронювання.
- Звільнення військовозобов'язаного з органу влади чи підприємства, установи й організації, що надала бронювання.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, як ухилянти намагаються уникнути отримання повістки. Через масову роздачу повісток у територіальні центри комплектування (ТЦК) в інтернеті з'явилося безліч пропозицій, як мінімізувати ризики бути мобілізовани м. Серед них — муляжі гіпсу та окуляри з товстими лінзами, підроблені довідки про бронювання та більш екстравагантні способи .
Також міністр оборони України Олексій Резніков нещодавно розповів, за яким принципом в Україні відбувається мобілізація. Він зазначив, що усім процесом керує Генеральний штаб, а Міноборони лише здійснює контроль за процесом.