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За яких підстав відстрочення від мобілізації може бути анулюваним: 15 випадків

8 березня 2023 17:39
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Підстави для скасовування бронювання прописані у пункті 12 Порядку бронювання військовозобов'язаних
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У статті 23 Закону про Мобілізаційну підготовку і мобілізацію перераховані всі підстави для отримання відстрочення під час загальної мобілізації. Якщо ці підстави зникають, обставини змінюються, відстрочка може бути анульованою.

Про це пише ТСН.

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Підстави для скасовування бронювання прописані у пункті 12 Порядку бронювання військовозобов'язаних. 

За яких підстав відстрочення від мобілізації може бути анулюваним:

  • Інвалідність не підтверджена комісією МСЕК.
  • Непридатність до військової служби протягом 6 місяців не підтверджена ВЛК.
  • Досягнення віку 18 років однієї з трьох дітей на утриманні чоловіка.
  • Зникнення необхідності опіки за родичем з інвалідністю І/II групи (чоловік, дружина, батьки, матері).
  • Зникнення необхідності піклування за хворою дитиною або дитиною з інвалідністю до 18 років або повнолітньою дитиною з інвалідністю І/II групи.
  • Зникнення необхідності опіки за хворими чоловіком-дружиною або батьками чоловіка/дружини, призначеної раніше після висновку МСЕК.
  • Зникнення необхідності піклування за недієздатною особою.
  • Втрачено статус народного депутата.
  • Звільнення особи зі служби в установі, яка є в переліку частини 14 статті 23 Закону.
  • Закінчення навчання у ВНЗ, на аспірантурі та докторантурі та звільнення з посади у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки наукових і науково-педагогічних працівників.
  • Закінчення строку дії бронювання і не відновлення його.
  • Завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування.
  • Завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань.
  • Позбавлення підприємства, установи й організації, що надала бронювання, статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом.
  • Ліквідація органу влади чи підприємства, установи та організації, які надають бронювання.
  • Звільнення військовозобов'язаного з органу влади чи підприємства, установи й організації, що надала бронювання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як ухилянти намагаються уникнути отримання повістки. Через масову роздачу повісток у територіальні центри комплектування (ТЦК) в інтернеті з'явилося безліч пропозицій, як мінімізувати ризики бути мобілізовани м. Серед них — муляжі гіпсу та окуляри з товстими лінзами, підроблені довідки про бронювання та більш екстравагантні способи .

Також міністр оборони України Олексій Резніков нещодавно розповів, за яким принципом в Україні відбувається мобілізація. Він зазначив, що усім процесом керує Генеральний штаб, а Міноборони лише здійснює контроль за процесом.

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