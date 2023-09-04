За минувшие сутки оккупанты почти 60 раз обстреляли Херсонскую область: погиб человек

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

За минувшие сутки враг совершил 57 обстрелов Херсонской области. Оккупанты выпустили 271 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников и авиации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, по Херсону захватчики выпустили десять снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание птицефермы в Херсонском районе; административное здание в Бериславском районе; здания учебного заведения и акционерного общества в Херсоне", — рассказал он.

В результате российского обстрела один человек погиб, еще пять получили ранения, в том числе один ребенок.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Враг попал по инфраструктурному объекту.

Также мы писали, что сегодня ночью, 4 сентября, российские захватчики атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.

Добавим, вчера, 3 сентября, российские террористы обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Белозерке погиб местный житель.