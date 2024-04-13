За прошедшие сутки РФ более 400 раз обстреляла Запорожскую область, — ОВА

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Иван Федоров

Российские войска за прошедшие сутки 410 раз обстреляли Запорожскую область. Во вражеский огонь попало не менее восьми населенных пунктов региона.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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Так, российская авиация нанесла четыре удара по Работино.

В то же время 128 дронов разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Красноднепровку.

Также РФ совершила 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по Малой Токмачке, Роботино и Малиновке.

Кроме того, по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Новоселовки оккупанты нанесли 256 обстрелов из артиллерии.

В результате атак захватчиков в области было разрушено 17 жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Скриншот поста Федорова

Напомним, 5 апреля российские оккупанты дважды атаковали Запорожье. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Также мы писали, что 8 апреля РФ нанесла ракетный удар по зданию городской инфраструктуры Запорожья. В результате обстрела среди гражданских есть погибшие и раненные.