Россияне продолжают обстреливать украинские города

Обстрел из артиллерийской установки. Фото: Генштаб ВСУ

На оккупированной части юга Украины обстановка остается напряженной. Россияне за прошедшие сутки использовали 450 снарядов, обстреливая Николаевскую и Херсонскую области.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

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"При 76 артиллерийских ударах использовано более 450 снарядов. Продолжая террор местного населения, оккупанты убили 1 гражданского, 8 человек ранили, среди которых — один ребенок", — говорится в сообщении.

Присутствие в море

Корабельная группировка врага в Черном море увеличилась до 9 единиц. Однако это только большие десантные корабли, ракетоносители на боевом дежурстве не наблюдаются.

Однако обстрелы оккупанты могут производить с территории Крыма, поэтому не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу пройти до укрытия.

Напомним, что высадки вражеского десанта, о которой постоянно угрожают российские пропагандисты, для Одессы нет. Черноморский флот РФ не отважится подойти близко к нашим берегам.

Также мы писали, что россияне сообщили о серии взрывов во временно оккупированном Крыму. По словам местных, была проведена атака по вражеским объектам вблизи Симферополя.

Добавим, что украинские военные успешно преодолели минные преграды и продвинулись в направлении Токмака в Запорожской области. Освобождение Токмака и дальнейшее продвижение будет сложной задачей для наступления ВСУ.