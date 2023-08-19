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За минулу добу росіяни 76 разів обстріляли південь України

19 серпня 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни продовжують обстрілювати українські міста
Обстріл з артилерійської установки. Фото: Генштаб ЗСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На окупованій частині півдня України обстановка залишається напруженою. Росіяни за минулу добу використали 450 снарядів, обстрілюючи Миколаївську та Херсонську області.

Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України.

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"За 76 артилерійських ударів використано понад 450 снарядів. Продовжуючи терор місцевого населення, окупанти вбили 1 цивільного, 8 людей поранили, серед яких — одна дитина", — йдеться у повідомленні.

Присутність у морі

Корабельне угруповання ворога у Чорному морі збільшилася до 9 одиниць. Проте це лише великі десантні кораблі, ракетоносії на бойовому чергуванні не спостерігаються. 

Проте обстріли окупанти можуть здійснювати з території Криму, тож не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги й одразу прямувати до укриття.

Нагадаємо, що наразі висадки ворожого десанту, про яку постійно погрожують російські пропагандисти, для Одеси немає. Чорноморський флот РФ не наважиться підійти близько до наших берегів.

Також ми писали, що росіяни повідомили про серію вибухів у тимчасово окупованому Криму. За словами місцевих, була проведена атака по ворожих об'єктах поблизу Сімферополя. 

Додамо, українські військові успішно подолали мінні перепони та просунулися у напрямку Токмака у Запорізькій області. Звільнення Токмака та подальше просування буде складним завданням для наступу ЗСУ.

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