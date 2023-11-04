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За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 463 оккупантов на Таврическом направлении

4 ноября 2023 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 463 оккупантов на Таврическом направлении
Украинские военные. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За минувшие сутки, 3 ноября, украинские военные ликвидировали 463 российских оккупантов на Таврическом направлении. К тому же им удалось уничтожить 35 единиц техники противника.

Об этом сообщает объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

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Ситуация на Таврическом направлении

Российские оккупанты за прошедшие сутки:

  • нанесли 22 авиаудара;
  • провели 51 боевое столкновение;
  • совершили 988 артобстрелов.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины и воинки стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери", — пишет пресс-служба.

Украинским военным удалось отразить 20 атак российских оккупантов в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

Марьинское направление

Захватчики безуспешно вели штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там украинские военные отразили около 20 атак российских оккупантов.

Шахтерское направление

Противник пытался штурмовать возле населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Запорожское направление

Российские оккупанты пытались восстановить утраченное положение неподалеку от Работино Запорожской области.

Успехи украинских военных

"В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 003 огневых задач. Потери российских оккупантов составили 463 человека. Четверо захватчиков решили сдаться в плен.

К тому же были уничтожены 35 единиц военной техники россиян:

  • четыре танка;
  • девять ББМ;
  • шесть артсистем;
  • одно средство ПВО;
  • семь БпЛА;
  • два автомобиля;
  • две единицы спецтехники.

Украинским военным также удалось уничтожить четыре склада боеприпасов оккупантов.

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Пост объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления. Фото: скриншот

Напомним, в своей неспособности одолеть сопротивление Сил обороны, российские захватчики продолжают прибегать к ударам по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные люди.

Также мы писали, что оккупационные войска продолжают терять личный состав Украины. В общей сложности российская "Медиазона" подтверждает 35 780 ликвидированных россиян, в то время, когда в Генштабе ВСУ эта цифра уже перевалила за 300 тысяч.

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