За минувшие сутки ВСУ сбили Су-25 и нанесли 5 ударов по оккупантам, — Генштаб

Украинские защитники атакуют враждебные цели. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по российским оккупантам. Кроме того, украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях", — говорится в сообщении.

Напомним, что 25 мая пресс-секретарь Нацгвардии Украины Сергей Шенклян сообщил, что "запорожский мститель" вернулся. По его словам, украинские защитники сбили сразу два вражеских самолета.

Также мы сообщали, что Вооруженные Силы Украины продолжают беспощадно уничтожать российского врага. В сети появилось полуминутное видео того, как мужественные украинские защитники сводной тактической группы "Адам" навсегда "ликвидируют" противника из воздуха.

Добавим, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что самыми горячими направлениями являются Бахмутское и Купянское, где россияне пытаются атаковать.