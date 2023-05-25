Прессекретар Нацгвардії повідомив, що бійці збили одразу два ворожих літаки

Нацгвардієць на полі бою. Фото: прессекретар Нацгвардії Сергій Шенклян

Сьогодні, 25 травня, прессекретар Нацгвардії України Сергій Шенклян повідомив, що "запорізький месник" повернувся. За його словами українські захисники збили одразу два ворожих літаки.

Про це для Новини.LIVE повідомив прессекретар Нацгвардії України Сергій Шенклян.

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"Сьогодні бійцями Національної гвардії України в небі Запорізької області було виявлено і збито два штурмових дозвукових російських літаки СУ-25. Нацгвардійці вщент розбивають ворожі розрахунки на панування у повітряному просторі", — сказав Сергій Шенклян.

Також він додав, що на Запорізькому напрямку ворог активно використовує військову авіацію. За словами прессекретар Нацгвардії, окупанти намагалися нанести ураження по позиціях українських оборонних сил з застосуванням пари Су-25 із повітря. Однак в цей час на бойовому чергуванні знаходилися нацгвардійці — "Запорізький месник" і його бойовий побратим. Військові чітко і влучно відпрацювали по повітряним цілям.

"В результаті бойової роботи нацгвардійського вогневого розрахунку перший літак Су-25 повністю знищений, пілоту якого вдалося катапультуватися над тимчасово-окупованою територією, а другий Су-25 серйозно пошкоджений і вимушений здійснити аварійну посадку", — повідомив прессекретар Нацгвардії.

Зазначається, що наразі на рахунку нацгвардійців вже дев'ять збитих літаків.

"Бойові побратими продовжують боронити небо Запоріжжя. Ворогу немає місця ні на українській землі, ні в українському небі!" — заявив Сергій Шенклян.

Нагадаємо, що 24 травня, у соцмережах з'явилось відео від офіцера п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії під псевдонімом "Бур". Він розповів як українські військові нищать ворога на Луганщині.

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