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За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 21 ракету и восемь БпЛА, — Генштаб

19 мая 2023 06:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 21 ракету и восемь БпЛА, — Генштаб
Заключительные огневые испытания ракетного комплекса Ольха в Херсонской области. Фото: УНИАН / Лазаренко Николай / POOL
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по оккупантам. Также была уничтожена 21 крылатая ракета и 8 враждебных БпЛА разного типа.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс противника, 7 станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию", — говорится в сообщении.

Напомним, что вооруженные силы Украины продолжают защищать украинскую территорию и держать линии обороны. В течение суток ВСУ нанесли сокрушительные удары по районам сосредоточения оккупантов.

Также мы писали, что Киев получает самое большое количество ракетных ударов со стороны российских оккупантов. Поэтому то, что столицу защищает лучшая система противовоздушной обороны, вполне логично.

Добавим, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что военные силы Украины продолжают наступательные действия против российских сил на Бахмутском направлении, расширяя свою территорию до 1700 метров флангами. Бахмут является основной точкой конфликта, где в последний день российские силы 77 раз выполнили артиллерийские обстрелы и 6 авиационных ударов.

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