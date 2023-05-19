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За минулу добу ЗСУ знищили 21 ракету та вісім БпЛА, — Генштаб

19 травня 2023 06:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
За минулу добу ЗСУ знищили 21 ракету та вісім БпЛА, — Генштаб
Заключні вогневі випробування ракетного комплексу "Вільха" у Херсонській області. Фото: УНІАН / Лазаренко Микола / POOL
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по окупантах. Також було знищено 21 крилату ракету та 8 ворожих БпЛА різного типу. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Збройні сили України продовжують захищати українську територію і тримати лінії оборони. Протягом доби ЗСУ завдали нищівних ударів по районах зосередження окупантів.

Також ми писали, що Київ отримує найбільшу кількість ракетних ударів з боку російських окупантів. Тому те, що столицю захищає найкраща система протиповітряної оборони, є цілком логічним.

Додамо, що спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що військові сили України продовжують наступальні дії проти російських сил на Бахмутському напрямку, розширюючи свою територію до 1700 метрів флангами. Бахмут є основною точкою конфлікту, де протягом останнього дня російські сили 77 разів виконали артилерійські обстріли та 6 авіаційних ударів.

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