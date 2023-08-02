За ночь ВСУ уничтожили 23 вражеских БпЛА, — Воздушные силы
За ночь, с 1 на 2 августа, Вооруженные силы Украины отразили очередную вражескую атаку на Украину. Силами воздушной обороны было уничтожено 23 ударных БПЛА "Шахед".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Атаковали Украину "шахедами"
В ночь на 2 августа 2023 года российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131".
"Пуски "шахедов" осуществлялись по трем направлениям - Курск, Приморско-Ахтарск (рф), Чауда (Крым)", — говорится в сообщении.
Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА.
"Большинство "шахедов" уничтожено в Киевской и Одесской областях", — добавили в сообщении.
Напомним, что ночью, 2 августа, Киев беспощадно атаковали вражеские БПЛА. Так, после многократных взрывов, предварительно есть информация о падении обломков сбитых дронов в одном из районов столицы.
Также мы сообщали, что в Киеве ночью, 2 августа, были слышны сильные взрывы. Таким образом, вражеские БпЛА достались и к столице.
Добавим, что в окрестностях Киева ночью, 2 августа, были слышны взрывы. Россия атакует область беспилотниками.