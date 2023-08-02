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За ніч ЗСУ знищили 23 ворожі БпЛА, — Повітряні сили

2 серпня 2023 09:20
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
За ніч ЗСУ знищили 23 ворожі БпЛА, — Повітряні сили
Військовий з ПЗРК збиває ворожий дрон. Фото: Мілітарний
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

За ніч, з 1 на 2 серпня, Збройні сили України відбили чергову ворожу атаку на Україну. Силами повітряної оборони було знищено 23 ударних БпЛА "Шахед".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Атакували Україну "шахедами"

У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". 

"Пуски "шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим)", — йдеться у повідомленні.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.

"Більшість "шахедів" знищено на Київщині та Одещині", — додали у повідомленні.

Дані про знищені "шахеди". Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що вночі, 2 серпня, Київ нещадно атакували ворожі БпЛА. Так, після багаторазових вибухів, попередньо є інформація про падіння уламків збитих дронів в одному з районів столиці.

Також ми повідомляли, що в Києві вночі, 2 серпня, чути сильні вибухи. Таким чином ворожі БпЛА дісталися й столиці.

Додамо, що на околицях Києва вночі, 2 серпня, чути вибухи. Росія атакує область безпілотниками.

 

 

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