За ніч ЗСУ знищили 23 ворожі БпЛА, — Повітряні сили

Військовий з ПЗРК збиває ворожий дрон. Фото: Мілітарний

За ніч, з 1 на 2 серпня, Збройні сили України відбили чергову ворожу атаку на Україну. Силами повітряної оборони було знищено 23 ударних БпЛА "Шахед".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Атакували Україну "шахедами"

У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131".

"Пуски "шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим)", — йдеться у повідомленні.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.

"Більшість "шахедів" знищено на Київщині та Одещині", — додали у повідомленні.

Дані про знищені "шахеди". Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що вночі, 2 серпня, Київ нещадно атакували ворожі БпЛА. Так, після багаторазових вибухів, попередньо є інформація про падіння уламків збитих дронів в одному з районів столиці.

Також ми повідомляли, що в Києві вночі, 2 серпня, чути сильні вибухи. Таким чином ворожі БпЛА дісталися й столиці.

Додамо, що на околицях Києва вночі, 2 серпня, чути вибухи. Росія атакує область безпілотниками.