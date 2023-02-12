РФ понесла самые большие потери за последние две недели

Российские оккупанты

За последние две недели россия, скорее всего, понесла самые высокие потери с начала своего вторжения на территорию Украины. Генштаб Украины ежедневно публикует статистику потерь россиян, при этом разведка Минобороны не может проверить методологию Украины, тенденции, которые иллюстрируют данные.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Отчет разведки

Разведчики сообщают, что среднее значение за последние семь дней составляло 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года. Украина также продолжает страдать от высокого уровня убыли.

"Рост потерь среди русских, вероятно, вызван целым рядом факторов, в том числе нехваткой обученного персонала, нехваткой координации и ресурсов на фронте — примером этого являются Угледар и Бахмут", — уточнили в разведке.

Напомним, что в Украине длятся триста пятьдесят четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения. За это время ВСУ ликвидировали почти 138 тысяч оккупантов.

Так, за 11 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны 900 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 13 танков, 14 боевых бронированных машин и 17 артиллерийских систем. Также ВСУ "приземлили" один вражеский самолет.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты продолжают неудачные попытки пополнить количество военных на фронте. В частности, более тысячи новых мужчин, завербованных из тюрем в Крыму, перебросили на фронт с начала февраля.