За полтора года вторжения РФ принудительно мобилизовала до 60 тысяч граждан Украины
РФ продолжает репрессии жителей временно оккупированных территорий. Так, государство-террорист силой заставляет жителей Луганщины, Донбасса и Крыма идти на войну против Украины.
Об этом сообщает ГУР МО.
Как РФ мобилизует мирных жителей на временно оккупированных территориях
По данным ГУР, с начала 2022 года РФ принудительно мобилизовала на временно оккупированных территориях Украины от 55 до 60 тысяч мужчин.
"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей — просто переодевали и отправляли на фронт", — рассказал представитель ГУР МО Андрей Черняк.
В то же время оккупанты насильно мобилизовали и местных студентов, тем самым нарушая законы собственного государства.
"Человек утром пошел на занятия — и через два дня он уже воюет. Собственно, Россия не считает жителей Донбасса и Луганщины людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют", ― пояснил он.
К тому же захватчики обманывали мобилизованных насчет длительности их службы.
"Обещали: мол, будете на второй, на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую", — отметил Черняк.
Также он добавил, что единственная реальная возможность выжить для насильственно мобилизованных — сразу же при первой возможности сдаться в плен ВСУ.
Напомним, ранее мы писали, что очередной российский оккупант сдался в плен ВСУ, чтобы выжить. Захватчик рассказал о своем участии в войне против Украины.
Также стало известно, что российские оккупанты не хотят воевать и массово убегают с позиций.
В то же время в мобилизационном резерве РФ теперь и пенсионеры. Мы писали, какие еще изменения в законы внес Путин.