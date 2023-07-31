Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Здався в полон, щоб вижити": окупант розповів про свою участь у війні проти України arrow

"Здався в полон, щоб вижити": окупант розповів про свою участь у війні проти України

31 липня 2023 12:51
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
"Здався в полон, щоб вижити": окупант розповів про свою участь у війні проти України
Полонений солдат армії РФ. Фото: скріншот з відео командування Сухопутних військ ЗСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Черговий російський окупант здався в полон ЗСУ, щоб вижити. Загарбник, як і  інші до нього, каже, що його обдурили і на передовій він опинився не по своїй волі. 

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський

Читайте також:

Що відомо про полоненого окупанта

Полонений росіянин Пєрєпєліца Валерій Вікторовіч походить з Якутії. Його мобілізували ще 29 вересня 2022 року. Окупант каже, що пішов на війну, бо не хотів сідати за ґрати на 5 років. До того ж загарбник стверджує, що його обдурили щодо терміну служби. 

"Спочатку йому говорили, що йде на 3 місяці, потім на 6 місяців і буде стояти на другій лінії. Він зрозумів, що йому набрехали вже під Бахмутом", — йдеться у повідомленні.

Саме на Бахмутському напряму під Кліщіївкою окупант потрапив під удар артилерії українських захисників. Тоді росіяни понесли втрати. Двоє вцілілих окупантів дались накивали п'ятами, залишивши пораненого співслужбовця.

"Українська група там порозбивала наших. Нам призначили нові позиції. Я побіг на позицію, мене накрило. Переламало ноги. Я ще півтора дні там лежав. Чекав доки мене заберуть. Поворушитись не міг", — розповів загарбник.

Пораненого росіянина забрали вже  українські захисники. Він каже, що здався в полон, щоб вижити.

Нагадаємо, Кремль всіма способами намагається розширити армію РФ.

Також стало відомо, що втрати Росії перевищують "цифри" радянської армії в Афганістані.

Водночас ми писали, що Росія експлуатує дітей для допомоги окупантам на війні в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз