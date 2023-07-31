"Здався в полон, щоб вижити": окупант розповів про свою участь у війні проти України

Полонений солдат армії РФ. Фото: скріншот з відео командування Сухопутних військ ЗСУ

Черговий російський окупант здався в полон ЗСУ, щоб вижити. Загарбник, як і інші до нього, каже, що його обдурили і на передовій він опинився не по своїй волі.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Полонений росіянин Пєрєпєліца Валерій Вікторовіч походить з Якутії. Його мобілізували ще 29 вересня 2022 року. Окупант каже, що пішов на війну, бо не хотів сідати за ґрати на 5 років. До того ж загарбник стверджує, що його обдурили щодо терміну служби.

"Спочатку йому говорили, що йде на 3 місяці, потім на 6 місяців і буде стояти на другій лінії. Він зрозумів, що йому набрехали вже під Бахмутом", — йдеться у повідомленні.

Саме на Бахмутському напряму під Кліщіївкою окупант потрапив під удар артилерії українських захисників. Тоді росіяни понесли втрати. Двоє вцілілих окупантів дались накивали п'ятами, залишивши пораненого співслужбовця.

"Українська група там порозбивала наших. Нам призначили нові позиції. Я побіг на позицію, мене накрило. Переламало ноги. Я ще півтора дні там лежав. Чекав доки мене заберуть. Поворушитись не міг", — розповів загарбник.

Пораненого росіянина забрали вже українські захисники. Він каже, що здався в полон, щоб вижити.

Нагадаємо, Кремль всіма способами намагається розширити армію РФ.

Також стало відомо, що втрати Росії перевищують "цифри" радянської армії в Афганістані.

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