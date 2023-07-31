За півтора року вторгнення РФ примусово мобілізувала до 60 тисяч громадян України

Військові армії РФ на шикуванні. Фото: рос.ЗМІ

РФ продовжує репресії жителів тимчасово окупованих територій. Так, держава-терористка силою примушує жителів Луганщини, Донеччини та Криму йти на війну проти України.

Про це повідомляє ГУР МО.

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За даними ГУР, від початку 2022 року РФ примусово мобілізувала на тимчасово окупованій території України від 55 до 60 тисяч чоловіків.

"Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисленні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей — просто переодягали та відправляли на фронт", — розповів представник ГУР МО Андрій Черняк.

Водночас окупанти зненацька мобілізували і місцевих студентів, тим самим порушуючи закони власної держави.

"Людина зранку пішла на заняття — і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, Росія не вважає жителів Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють", ― пояснив він.

До того ж окупанти обманювали мобілізованих щодо строку їхньої служби.

"Обіцяли: мовляв, будете на другій, на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову", — зазначив Черняк.

Також він додав, що єдина реальна можливість вижити для насильно мобілізованих — одразу ж, за першої нагоди здатися в полон ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що черговий російський окупант здався в полон ЗСУ, щоб вижити. Загарбник розповів про свою участь у війні проти України.

Також стало відомо, що російські окупанти не хочуть воювати й масово втікають з позицій.

Водночас у мобілізаційному резерві РФ тепер і пенсіонери. Ми писали, які ще зміни до законів вніс Путін.