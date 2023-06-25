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За неделю ВСУ уничтожили почти 5 тысяч оккупантов, — генерал Павлюк

25 июня 2023 18:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
За неделю ВСУ уничтожили почти 5 тысяч оккупантов
Украинские защитники. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины неустанно борются с российскими захватчиками и освобождают все больше украинских территорий. За последнюю неделю ВСУ уничтожили почти 5 тысяч оккупантов и более 600 единиц вражеской техники.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Потери врага за неделю

"За неделю с 19 июня по 25 июня Силами обороны Украины уничтожены около 4810 человек личного состава противника", — говорится в сообщении.

Из вражеской техники ВСУ уничтожили:

  • 46 танков;
  • 77 боевых машин;
  • 187 артиллерийских систем;
  • 14 РСЗО;
  • 21 установку ПВО;
  • 164 единицы автотехники;
  • 30 единиц спецтехники.

"Кроме этого нашими защитниками сбиты 4 вертолета, 48 вражеских ракет и 101 БпЛА", — добавляет Павлюк.

 

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Потери врага за неделю. Фото: Александр Павлюк\Telegram

Напомним, ранее мы писали, что Силы обороны впервые с 2014 года освободили территорию под Красногоровкой.

Добавим, оккупанты начинают активно рыть окопы в Крыму на фоне контрнаступления ВСУ. В сети появились спутниковые снимки, где можно увидеть многие линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя. Новые окопы вырыты россиянами в четырех местах.

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