За неделю ВСУ уничтожили почти 5 тысяч оккупантов

Украинские защитники. Фото: google

Силы обороны Украины неустанно борются с российскими захватчиками и освобождают все больше украинских территорий. За последнюю неделю ВСУ уничтожили почти 5 тысяч оккупантов и более 600 единиц вражеской техники.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Потери врага за неделю

"За неделю с 19 июня по 25 июня Силами обороны Украины уничтожены около 4810 человек личного состава противника", — говорится в сообщении.

Из вражеской техники ВСУ уничтожили:

46 танков;

77 боевых машин;

187 артиллерийских систем;

14 РСЗО;

21 установку ПВО;

164 единицы автотехники;

30 единиц спецтехники.

"Кроме этого нашими защитниками сбиты 4 вертолета, 48 вражеских ракет и 101 БпЛА", — добавляет Павлюк.

Потери врага за неделю. Фото: Александр Павлюк\Telegram

Напомним, ранее мы писали, что Силы обороны впервые с 2014 года освободили территорию под Красногоровкой.

Добавим, оккупанты начинают активно рыть окопы в Крыму на фоне контрнаступления ВСУ. В сети появились спутниковые снимки, где можно увидеть многие линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя. Новые окопы вырыты россиянами в четырех местах.