За неделю ВСУ уничтожили почти 5 тысяч оккупантов, — генерал Павлюк
Силы обороны Украины неустанно борются с российскими захватчиками и освобождают все больше украинских территорий. За последнюю неделю ВСУ уничтожили почти 5 тысяч оккупантов и более 600 единиц вражеской техники.
Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Потери врага за неделю
"За неделю с 19 июня по 25 июня Силами обороны Украины уничтожены около 4810 человек личного состава противника", — говорится в сообщении.
Из вражеской техники ВСУ уничтожили:
- 46 танков;
- 77 боевых машин;
- 187 артиллерийских систем;
- 14 РСЗО;
- 21 установку ПВО;
- 164 единицы автотехники;
- 30 единиц спецтехники.
"Кроме этого нашими защитниками сбиты 4 вертолета, 48 вражеских ракет и 101 БпЛА", — добавляет Павлюк.
Напомним, ранее мы писали, что Силы обороны впервые с 2014 года освободили территорию под Красногоровкой.
Добавим, оккупанты начинают активно рыть окопы в Крыму на фоне контрнаступления ВСУ. В сети появились спутниковые снимки, где можно увидеть многие линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя. Новые окопы вырыты россиянами в четырех местах.