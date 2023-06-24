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ЗСУ розпочали наступ на декількох напрямках, — Маляр

24 червня 2023 20:07
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
ЗСУ розпочали наступ на декількох напрямках, — Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України розпочали наступ одразу на декількох напрямках. За її словами, на цих ділянках фронту точаться гарячі бої.

Про це Маляр написала у своєму Telegram-каналі.

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"Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед", — йдеться у повідомленні.

  • На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись. 
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли. 

Маляр зазначила, що ворог зазнає значних втрат особового складу та техніки.

"На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог зазнає втрат особового складу, озброєння та техніки", — додала Ганна Маляр.

Повідомлення про наступ ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що реінтеграція Криму відбуватиметься складніше за інші окуповані території України. Проте в питаннях економічної та гуманітарної реінтеграції варто бути гнучкими. 

Додамо, окупанти починають активно рити окопи в Криму на тлі контрнаступу ЗСУ. У мережі з'явились супутникові знімки, де можна побачити багато ліній оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя. Нові окопи вириті росіянами в чотирьох місцях.

 

 

 

 

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