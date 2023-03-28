За три дня россияне обстреляли более 20 сел и городов в Запорожье: полиция показала последствия
За последние три дня российские оккупационные войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Запорожской области. Больше всего от действий захватчиков пострадали Орехов и Преображенка.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.
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Постоянные обстрелы в Запорожье
За последние три дня российские оккупанты обстреляли в Запорожской области более 20 населенных пунктов.
Россияне использовали как авиацию (5 атак), так и беспилотники (было запущено 11 дронов-камикадзе).
Кроме того, села Пологовского района и Степногорской ОТГ были обстреляны из реактивных систем залпового огня и артиллерии.
Наиболее пострадавший регион
Как показали полицейские, собиравшие доказательства российских военных преступлений, больше всего от российских атак пострадали город Орехов и его пригород, село Преображенка.
Оккупантами были повреждены около 10 домов, а также расположены во дворах гаражи, автомобили и приусадебные здания.
Напомним, 22 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Одна из ракет попала в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Еще одна не разорвалась и застряла у крыши жилого дома.
На месте проводились спасательно-поисковые работы. Спасателям удалось спасти шесть человек. Также известно об одном погибшем.
Фото: Национальная полиция Запорожской области