За три дня россияне обстреляли более 20 сел и городов в Запорожье: полиция показала последствия

Последствия российских обстрелов Запорожской области

За последние три дня российские оккупационные войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Запорожской области. Больше всего от действий захватчиков пострадали Орехов и Преображенка.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

Постоянные обстрелы в Запорожье

За последние три дня российские оккупанты обстреляли в Запорожской области более 20 населенных пунктов.

Россияне использовали как авиацию (5 атак), так и беспилотники (было запущено 11 дронов-камикадзе).

Кроме того, села Пологовского района и Степногорской ОТГ были обстреляны из реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Наиболее пострадавший регион

Как показали полицейские, собиравшие доказательства российских военных преступлений, больше всего от российских атак пострадали город Орехов и его пригород, село Преображенка.

Оккупантами были повреждены около 10 домов, а также расположены во дворах гаражи, автомобили и приусадебные здания.

Напомним, 22 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Одна из ракет попала в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Еще одна не разорвалась и застряла у крыши жилого дома.

На месте проводились спасательно-поисковые работы. Спасателям удалось спасти шесть человек. Также известно об одном погибшем.

Фото: Национальная полиция Запорожской области