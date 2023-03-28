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За три дня россияне обстреляли более 20 сел и городов в Запорожье: полиция показала последствия

28 марта 2023 13:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Последствия российских обстрелов Запорожской области
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За последние три дня российские оккупационные войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Запорожской области. Больше всего от действий захватчиков пострадали Орехов и Преображенка.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

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Постоянные обстрелы в Запорожье

За последние три дня российские оккупанты обстреляли в Запорожской области более 20 населенных пунктов.

Россияне использовали как авиацию (5 атак), так и беспилотники (было запущено 11 дронов-камикадзе).

Кроме того, села Пологовского района и Степногорской ОТГ были обстреляны из реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Последствия обстрела Запорожской области

Последствия обстрела Запорожской области

Последствия обстрела Запорожской области

Наиболее пострадавший регион

Как показали полицейские, собиравшие доказательства российских военных преступлений, больше всего от российских атак пострадали город Орехов и его пригород, село Преображенка.

Оккупантами были повреждены около 10 домов, а также расположены во дворах гаражи, автомобили и приусадебные здания.

Последствия обстрела Запорожской области

Последствия обстрела Запорожской области

Последствия обстрела Запорожской области

Напомним, 22 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Одна из ракет попала в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Еще одна не разорвалась и застряла у крыши жилого дома.

На месте проводились спасательно-поисковые работы. Спасателям удалось спасти шесть человек. Также известно об одном погибшем.

Фото: Национальная полиция Запорожской области

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