​​​​​​​За три дні росіяни обстріляли понад 20 сіл і міст на Запоріжжі: поліція показала наслідки

Наслідки російських обстрілів Запорізької області

За три останні доби російські окупаційні війська обстріляли понад 20 населених пунктів у Запорізькій області. Найбільше від дій загарбників постраждали Оріхів та Преображенка.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Запорізької області.

Постійні обстріли на Запоріжжі

За останні три дні російські окупанти обстріляли у Запорізькій області понад 20 населених пунктів.

Росіяни використовували як авіацію (5 атак), так і безпілотники (було запущено 11 дронів-камікадзе).

Крім того, села Пологівського району та Степногірської ОТГ були обстріляні з реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Найбільш постраждалий регіон

Як засвідчили поліцейські, які збирали докази російських воєнних злочинів, найбільше від російських атак постраждали місто Оріхів та його передмістя, село Преображенка.

Окупантами були пошкоджені близько 10 осель, а також розташовані на подвір’ях гаражі, автівки та присадибні будівлі.

Нагадаємо, 22 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Ще одна не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.

На місці проводилися рятувально-пошукові роботи. Рятувальникам вдалося врятувати шістьох людей. Також відомо про одного загиблого.

Фото: Національна поліція Запорізької області