Росіяни грабують майно з прифронтових міст під приводом евакуації

Російський окупант поряд з автомобілем. Фото: росЗМІ

Російські військовослужбовці продовжують під приводом евакуації цивільних вивозити награбоване майно. Це відбувається в прифронтових населених пунктах тимчасово окупованої території Запорізької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"У Михайлівці зафіксовано евакуацію усього майна разом із співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях", — йдеться у повідомленні.

До того ж в населений пункт Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації та так званої "народної міліції" разом з їхніми рідними. Російські окупанти масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі.

Нагадаємо, окупанти продовжують масово грабувати місцеве населення Маріуполя. Не зважають навіть і на те, що в квартирах живуть люди.

Також ми писали, що Збройні сили України за минулу добу ліквідували понад пів тисячі російських військових. Росія також втратила і значну кількість техніки.

Додамо, все частіше почала з'являтися інформація про те, що в окупантів стрімко знижується морально-психічний стан. В одному з підрозділів Нижньогородської області командири відкрито називають своїх солдатів "гарматним м'ясом".