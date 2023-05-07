Росіяни грабують майно з прифронтових міст під приводом евакуації
Російські військовослужбовці продовжують під приводом евакуації цивільних вивозити награбоване майно. Це відбувається в прифронтових населених пунктах тимчасово окупованої території Запорізької області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Окупанти не припиняють мародерити
"У Михайлівці зафіксовано евакуацію усього майна разом із співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях", — йдеться у повідомленні.
До того ж в населений пункт Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації та так званої "народної міліції" разом з їхніми рідними. Російські окупанти масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі.
Нагадаємо, окупанти продовжують масово грабувати місцеве населення Маріуполя. Не зважають навіть і на те, що в квартирах живуть люди.
Також ми писали, що Збройні сили України за минулу добу ліквідували понад пів тисячі російських військових. Росія також втратила і значну кількість техніки.
Додамо, все частіше почала з'являтися інформація про те, що в окупантів стрімко знижується морально-психічний стан. В одному з підрозділів Нижньогородської області командири відкрито називають своїх солдатів "гарматним м'ясом".