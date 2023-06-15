Російська армія мародерить на Бєлгородщині – місцеві жителі скаржаться губернатору

Хлопчик Альоша зустрічає російські війська у Бєлгородській області. Фото: РИА Новости

Військовослужбовці ЗС РФ у Бєлгородській області масово проникають у будинки місцевих мешканців та обкрадають їх.

На це поскаржилася мешканка села Нова Таволжанка у коментарі під постом губернатора Бєлгорода В'ячеслава Гладкова, повідомляє телеграм-канал "НеМосква" .

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"Загажені туалети та будинки"

За словами жінки, російські військові займають будинки евакуйованих місцевих жителів, хоча в Бєлгородській області не введено режим НС і військові не мають права заходити в приватні домоволодіння.

"Вони живуть у наших будинках, ведуть потворний спосіб життя, алкоголь та інше залишається у вигляді сміття та бруду, загажені туалети та будинки, крадуться особисті речі та майно", — скаржиться мешканка Нової Таволжанки.

Також жінка розповіла, що доблесна російська армія вкрала з її гаража квадроцикл і тепер його бачать на околицях села.

"Крім того, люди скаржилися на вкрадений причіп. Тепер він катається разом із нашим квадроциклом", — написала вона.

Скріншот: t.me/Govorit_NeMoskva

"Виносять усе"

Інші мешканці Бєлгородщини також повідомляють про мародерство російських військових.

"Багато людей не виїжджають зі своїх будинків хоча б тому, що є такі тварюки, які виносять усі, аж до прасочок для волосся", — написала одна з мешканок у коментарі до посади губернатора.

Таким чином, мешканці Бєлгородської області змогли на власному досвіді познайомитися з моральними якостями своєї армії, яка "прославилася" в Україні нестримним мародерством та захопленням майна мирних жителів. Зокрема, тікаючи з Харківської області у вересні 2023 року, окупанти примудрилися забрати із собою навіть унітаз із відділення "Нової пошти". А перед втечею з Херсона росіяни винесли з будівлі місцевої обладміністрації практично всі, включаючи меблі, техніку та знов таки ж унітази.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Нацполіція ідентифікувала особи шести російських солдатів, які пограбували як мінімум 18 будинків у Київській області в 2022 році. Також українські військові повернули 10-річній дівчинці мобільний телефон, який окупанти відібрали у неї на Сумщині.

Конкурс мародерів

Також нагадаємо, що на початку червня бажання "охороняти" Бєлгородську область від атак Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свободная Россия" висловив голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. За тепле місце на Бєлгородщині з Пригожиним конкурує Рамзан Кадиров, який також намагається влаштувати своїх бойовиків на порівняно безпечні позиції.

"Хто б не перетинав кордон, ми їх знищуватимемо... Будемо переходити і знищувати і також звільняти український народ від цього ЛГБТшного, сатанінського, фашистського режиму", — заявив під час свого візиту до Бєлгородської області права рука Кадирова Адам Делімханов, який через кілька днів зник у невідомому напрямку.