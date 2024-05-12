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Обостренная ситуация — Сырский сообщил, что происходит на горячих направлениях фронта

12 мая 2024 13:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обостренная ситуация — Сырский сообщил, что происходит на горячих направлениях фронта
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ситуация на фронте остается обостренной. Российские оккупанты активно атакуют украинские подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории государства.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в воскресенье, 12 мая.

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Подразделения Сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских захватчиков прорвать украинскую оборону остановлены. В настоящее время работает наша разведка, артиллерия, а также подразделения беспилотных систем.

Сырский подчеркнул, что ВСУ знают планы противника и гибко реагируют на все его действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и принимаются решения, в том числе кадровые.

По словам главнокомандующего ВСУ, на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. Сейчас там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Сырский подчеркнул, что обстановка сложная, однако Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение.

"На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других — Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение", — рассказал он.

На Краматорском направлении враг не оставляет попыток завладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия восточнее населенного пункта. По словам Сырского, противник безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещеевки.

"Несмотря на сложную ситуацию на фронте проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановления боеспособности бригад", — добавил главнокомандующий ВСУ.

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Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты продолжают использовать боевые разведывательные БпЛА в войне против Украины. За минувшие сутки украинской ПВО удалось сбить пять российских беспилотников.

Также в ряды Вооруженных сил Украины входят, в частности, и иностранные граждане. Главное Управление разведки Министерства обороны обнародовало видео, как бойцы Международного легиона работают в "красных" зонах.

война
ВСУ
украинцы
Украина
оккупанты
Александр Сырский

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