Западные СМИ заявили, что Украина уже начала контрнаступление

Украинский военный вблизи линии фронта. Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

Западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.

Об этом пишут The Washington Post и ABC News со ссылкой на анонимные источники в ВСУ.

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Ссылаясь на проверенных лиц в Вооруженных силах Украины, TWP утверждает, что украинские войска ужесточили атаки на линии фронта на юго-востоке страны. В состав украинских войск входят специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактики НАТО. Нападения к юго-востоку страны знаменуют значительный толчок на оккупированную Россией территорию.

В то же время, так называемая "российская власть" на оккупированных территориях заявляла, что в Запорожской области продолжаются ожесточенные бои на том участке фронта, который давно считался вероятной мишенью украинской армии.

В свою очередь ABC News, ссылаясь на близкий к Владимиру Зеленскому источник и западных официальных лиц, также сообщил о начале активной фазы украинского контрнаступления.

"На юго-востоке Украины, к югу от крупного украинского города Запорожья, началось большое сражение. Возможно, контрнаступление Украины началось еще несколько дней назад", — отмечает издание.

Там также сообщили, что по неофициальным данным, в наступлении принимают участие новые современные украинские танки Leopard 2 немецкого производства.

Напомним, буквально несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к большому контрнаступлению, чтобы отразить оккупированные территории. Власти верят, что это изменит динамику войны.

Также 8 июня в своем ежедневном отчете британская разведка сообщила, что на многих участках фронта российско-украинской войны продолжаются тяжелые бои. В большинстве случаев инициатива перешла от российских оккупантов к Силам обороны Украины.