Защитники "разнесли" позиции оккупантов с помощью Bradley — взрывные кадры

Защитники целятся по позиции окупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков на нашей земле. Так, с помощью танков Bradley воины "разнесли" позиции врага на фронте.

Соответствующие кадры обнародовала 47-я отдельная механизированная бригада в воскресенье, 28 апреля.

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На кадрах видно, как экипаж Bradley "разносит" российские позиции. В то же время, медики 47 ОМБр провели эвакуацию там, куда пикапы не доезжают.

Скриншот сообщения 47 ОМБр

Напомним, Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту.

Также мы писали, что киберспециалисты СБУ уже уничтожили пять комплексов наблюдения оккупантов.

Кроме того, аэроразведчики бригады "Стальная граница" уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт. Позиция российских военных была ликвидирована с помощью дрона.