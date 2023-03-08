Залужный не попал в ловушку россии в Бахмуте и не стал тратить резервы ВСУ, — The Economist

Валерий Залужный

Россия хотела заставить выделить подготовленные резервы и технику НАТО в Бахмут, чтобы замедлить будущее контрнаступление. Однако Главнокомандующий ВСУ Залужный избежал ловушки.

Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на собственные источники.

Ловушка россиян для Украины

Издание пишет, что наступление россии, которое началось в конце января, частично предназначалось для того, чтобы заставить Украину использовать резервы, что значительно усложнило бы предстоящее контрнаступление.

Отмечается, что битва за Бахмут привела к значительно большим потерям россиян, чем в Украине.

"И что еще важнее: генерал Залужный избежал очевидной ловушки", — говорится в материале.

Вместо того чтобы бросить в Бахмут значительные резервы, генерал отправил войска за границу для обучения на западной технике.

Напомним, российская армия продолжает нести колоссальные потери в боях за Бахмут. За сутки, 6 марта, украинские защитники ликвидировали еще 244 захватчика, еще 315 ранены, враг уже ищет резервы для пополнения истощенных войск.

Также в ISW рассказали, чего не хватает россиянам для продвижения к западу от Бахмута.

Добавим, Владимир Зеленский рассказал, почему для Украины важно удержать город Бахмут. Если российские войска получат контроль над Бахмутом, у них будет открытый путь для захвата ключевых городов на востоке Украины. Потому украинские защитники продолжают защищать город.