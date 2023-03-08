Залужный не попал в ловушку россии в Бахмуте и не стал тратить резервы ВСУ, — The Economist
Россия хотела заставить выделить подготовленные резервы и технику НАТО в Бахмут, чтобы замедлить будущее контрнаступление. Однако Главнокомандующий ВСУ Залужный избежал ловушки.
Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на собственные источники.
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Ловушка россиян для Украины
Издание пишет, что наступление россии, которое началось в конце января, частично предназначалось для того, чтобы заставить Украину использовать резервы, что значительно усложнило бы предстоящее контрнаступление.
Отмечается, что битва за Бахмут привела к значительно большим потерям россиян, чем в Украине.
"И что еще важнее: генерал Залужный избежал очевидной ловушки", — говорится в материале.
Вместо того чтобы бросить в Бахмут значительные резервы, генерал отправил войска за границу для обучения на западной технике.
Напомним, российская армия продолжает нести колоссальные потери в боях за Бахмут. За сутки, 6 марта, украинские защитники ликвидировали еще 244 захватчика, еще 315 ранены, враг уже ищет резервы для пополнения истощенных войск.
Также в ISW рассказали, чего не хватает россиянам для продвижения к западу от Бахмута.
Добавим, Владимир Зеленский рассказал, почему для Украины важно удержать город Бахмут. Если российские войска получат контроль над Бахмутом, у них будет открытый путь для захвата ключевых городов на востоке Украины. Потому украинские защитники продолжают защищать город.