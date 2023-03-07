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Ворог шукає резерви: під Бахмутом ЗСУ ліквідували ще понад 200 окупантів

7 березня 2023 18:43
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Росіяни вже зараз шукають резерви і кидають у бій тих, хто був на командних постах
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат у боях за Бахмут. За останню добу українські захисники ліквідували ще 244 загарбники, ще 315 — поранені, ворог уже шукає резерви для поповнення виснажених військ.

Про це повідомив речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, передає УП.

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За його словами, протягом доби в районі Бахмута Донецької області відбулося дев'ять бойових зіткнень, ворог здійснив 26 обстрілів по позиціях українських Сил оборони.

"Росіяни зараз уже шукають резерви, вони уже кидають у бій тих, хто у них були інструкторами, хто був на командних постах, кого вони берегли", — розповів Череватий.

Він також повідомив, що бойовикам "ПВК Вагнер" також допомагає регулярна армія рф — повітряно-десантні та піхотні підрозділи, а також артилерія і авіація.

Речник східного угруповання розповів, що наразі завдання українських військ у Бахмуті — "сточувати бойовий потенціал ворога" і готувати підходи для підкріплення, яке зараз проходить бойовий вишкіл і "освоює нову техніку".

Череватий упевнений, що свіжі українські підрозділи зможуть "викинути ворога".

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ розповіли про колосальні втрати рф у Бахмуті. Як зазначає видання CNN із посиланням на чиновника НАТО, на кожного українського військового, який загинув під час захисту Бахмута, окупанти втратили щонайменше п'ятьох осіб. Посадовець каже, що це обґрунтована оцінка, заснована на даних розвідки альянсу.

Окрім того, російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Також 4 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті. За його словами, ситуація навколо міста-фортеці важка, але контрольована.

Додамо, останнім часом евакуація з прифронтового міста Бахмут сильно скоротилася. Нині у місті перебувають 4500 людей.

Фото: Генштаб/ Facebook

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