Залужний не потрапив у пастку росії в Бахмуті й не почав витрачати резерви ЗСУ, — The Economist
Росія хотіла змусити виділити підготовлені резерви та техніку НАТО в Бахмут, щоб сповільнити майбутній контрнаступ. Однак Головнокомандувач ЗСУ Залужний уникнув пастки.
Про це повідомило видання The Economist із посиланням на власні джерела.
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Пастка росіян для України
Видання пише, що наступ росії, який розпочався наприкінці січня, частково призначався для того, щоб змусити Україну використовувати резерви, що значно ускладнило б майбутній контрнаступ.
Зазначається, що битва за Бахмут призвела до значно більших втрат росіян, ніж в України.
"І що ще важливіше: генерал Залужний уникнув очевидної пастки", — йдеться у матеріалі.
Замість того щоб кинути в Бахмут значні резерви, генерал відправив війська за кордон для навчання на західній техніці.
Нагадаємо, російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат у боях за Бахмут. За добу, 6 березня, українські захисники ліквідували ще 244 загарбники, ще 315 — поранені, ворог уже шукає резерви для поповнення виснажених військ.
Також в ISW розповіли, чого не вистачає росіянам для просування на захід від Бахмута.
Додамо, Володимир Зеленський розповів, чому для України важливо утримати місто Бахмут. Якщо російські війська отримають контроль над Бахмутом, вони матимуть відкритий шлях для захоплення ключових міст на сході України. Тому українські захисники продовжують боронити місто.