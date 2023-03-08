Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Залужний не потрапив у пастку росії в Бахмуті й не почав витрачати резерви ЗСУ, — The Economist arrow

Залужний не потрапив у пастку росії в Бахмуті й не почав витрачати резерви ЗСУ, — The Economist

8 березня 2023 17:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Валерій Залужний
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія хотіла змусити виділити підготовлені резерви та техніку НАТО в Бахмут, щоб сповільнити майбутній контрнаступ. Однак Головнокомандувач ЗСУ Залужний уникнув пастки. 

Про це повідомило видання The Economist із посиланням на власні джерела.

Читайте також:

Пастка росіян для України

Видання пише, що наступ росії, який розпочався наприкінці січня, частково призначався для того, щоб змусити Україну використовувати резерви, що значно ускладнило б майбутній контрнаступ.

Зазначається, що битва за Бахмут призвела до значно більших втрат росіян, ніж в України.

"І що ще важливіше: генерал Залужний уникнув очевидної пастки", — йдеться у матеріалі.

Замість того щоб кинути в Бахмут значні резерви, генерал відправив війська за кордон для навчання на західній техніці.

скріншот

Нагадаємо, російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат у боях за Бахмут. За добу, 6 березня, українські захисники ліквідували ще 244 загарбники, ще 315 — поранені, ворог уже шукає резерви для поповнення виснажених військ.

Також в ISW розповіли, чого не вистачає росіянам для просування на захід від Бахмута

Додамо, Володимир Зеленський розповів, чому для України важливо утримати місто Бахмут. Якщо російські війська отримають контроль над Бахмутом, вони матимуть відкритий шлях для захоплення ключових міст на сході України. Тому українські захисники продовжують боронити місто.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:09 НАЗК внесло Buzzi Unicem до списку міжнародних спонсорів війни

19:07 В січні план за доходами державного бюджета України перевиконано на 50%

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

18:58 США зняли санкції з дочірніх структур Сбербанку росії, зареєстрованих у Казахстані

Новина з відео

18:53 У Грузії продовжують мітингувати проти ухвалення проросійського закону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

18:50 Астрофотограф показав знімок Місяця у надзвичайно високій роздільній здатності

18:43 Чи гарантує держава компенсацію українцям втраченого через війну житла

18:40 Лідер правлячої партії Грузії цинічно заявив, що у війні в Україні винен Майдан

Новина з фото

18:37 У Польщі презентували виставку картин відомих українських художників

Новина з відео

18:35 Окупант розповів про велику кількість загиблих та зневажливе ставлення до мобілізованих

Новина з відео

18:53 У Грузії продовжують мітингувати проти ухвалення проросійського закону

Новина з відео

18:35 Окупант розповів про велику кількість загиблих та зневажливе ставлення до мобілізованих

Новина з відео

17:34 Зеленський на зустрічі з Гутеррішем заявив, що саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН

Новина з відео

17:30 Поліція прокоментувала жорстоке затримання одесита

Новина з відео

17:21 В окупованому Енергодарі спалахнула масштабна пожежа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:53 Зеленський зустрівся з генсеком ООН: деталі

Новина з відео

15:30 В Одесі відкривають транзитний рух транспорту по вулиці Пироговська

Новина з відео

13:50 Додав "перчинки" до власного весілля: на Одещини чоловік влаштував стрілянину

Новина з відео

13:48 Учасниці від Австрії на "Євробаченні-2023" презентували кумедний кліп

Новина з відео

13:20Блогерка з Одеси потрапила в мовний скандал: подробиці

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

Ексклюзив

06:10Як подолати корупцію під час повоєнної відбудови України

Новина з фото

21:32 Два ірландці, два американці та британець: хто претендує на "Оскар" за найкращу чоловічу роль

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

Актуальне по темі

None 8 Березень 19:09

НАЗК внесло Buzzi Unicem до списку міжнародних спонсорів війни

None 8 Березень 19:07

В січні план за доходами державного бюджета України перевиконано на 50%

None 8 Березень 19:10

"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

None 8 Березень 18:57

США зняли санкції з дочірніх структур Сбербанку росії, зареєстрованих у Казахстані

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB