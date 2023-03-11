Залужный обсудил с генералом Марком Милли оборонные нужды Украины

Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили оборонные нужды Украины.

Об этом сообщил Залужный в своем Telegram-канале.

Подробности

"Обсудили ряд важных для нас тем. Подробно остановился на вопросе оборонных потребностей Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и техники. Подчеркнул необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны", — сообщил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ рассказал генералу Милли о ситуации на фронте. Они договорились продолжать диалог и совместную работу.

Залужный поблагодарил президента США Джо Байдена, генерала Марка Милли и американский народ за поддержку Украины.

Напомним, россия хотела заставить выделить подготовленные резервы и технику НАТО в Бахмут, чтобы замедлить будущее контрнаступление. Однако Главнокомандующий ВСУ Залужный избежал ловушки.

Также мы писали, что между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия по поводу Бахмуту. У них совершенно разные взгляды на пребывание ВСУ в городе.

Добавим, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 7 марта встретился с генералами США, Британии и Польши. Военные чиновники обсудили ход боевых действий в Украине и поставку помощи ВСУ.