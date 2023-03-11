Залужный обсудил с генералом Марком Милли оборонные нужды Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили оборонные нужды Украины.
Об этом сообщил Залужный в своем Telegram-канале.
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"Обсудили ряд важных для нас тем. Подробно остановился на вопросе оборонных потребностей Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и техники. Подчеркнул необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны", — сообщил Залужный.
Главнокомандующий ВСУ рассказал генералу Милли о ситуации на фронте. Они договорились продолжать диалог и совместную работу.
Залужный поблагодарил президента США Джо Байдена, генерала Марка Милли и американский народ за поддержку Украины.
Напомним, россия хотела заставить выделить подготовленные резервы и технику НАТО в Бахмут, чтобы замедлить будущее контрнаступление. Однако Главнокомандующий ВСУ Залужный избежал ловушки.
Также мы писали, что между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия по поводу Бахмуту. У них совершенно разные взгляды на пребывание ВСУ в городе.
Добавим, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 7 марта встретился с генералами США, Британии и Польши. Военные чиновники обсудили ход боевых действий в Украине и поставку помощи ВСУ.