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Залужний обговорив з генералом Марком Міллі оборонні потреби України

11 березня 2023 22:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Валерій Залужний
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вони обговорили оборонні потреби України.

Про це повідомив Залужний у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Обговорили низку важливих для нас тем. Докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони", — повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ розповів генералу Міллі про ситуацію на фронті. Вони домовилися продовжувати діалог та спільну роботу. 

Залужний подякував президенту США Джо Байдену, генералу Марку Міллі та американському народу за підтримку України.

Нагадаємо, росія хотіла змусити виділити підготовлені резерви та техніку НАТО в Бахмут, щоб сповільнити майбутній контрнаступ. Однак Головнокомандувач ЗСУ Залужний уникнув пастки.

Також ми писали, що між Президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли розбіжності щодо Бахмута. У них абсолютно різні погляди на перебування ЗСУ у місті.

Додамо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 7 березня зустрівся з генералами США, Британії та Польщі. Військові посадовці обговорили хід бойових дій в Україні та постачання допомоги ЗСУ.

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