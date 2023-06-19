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Залужный показал, как работает вместе с военными в одном из штабов

19 июня 2023 20:52
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Залужный показал, как работает вместе с военными в одном из штабов
Валерий Залужный работает вместе с военными. Фото: скриншот
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как вместе с военными работает в одном из штабов. Он отметил, что "операция идет по плану".

Видео Залужный опубликовал в своем Facebook.

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Залужный отметил, что противник, чтобы не допустить продвижения украинских подразделений, развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и множеством резервов.

"Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои", — говорится в сообщении.

По словам Залужного, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории.

"Операция продолжается согласно плану", — сказал Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что вчера, 18 июня, о потере контроля над Пятихатками сетовал один из главных запорожских коллаборантов Владимир Рогов.

Сегодня освобождение Пятихаток от российской оккупации подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

 

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