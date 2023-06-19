Залужный показал, как работает вместе с военными в одном из штабов
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как вместе с военными работает в одном из штабов. Он отметил, что "операция идет по плану".
Видео Залужный опубликовал в своем Facebook.
Контрнаступление ВСУ идет по плану
Залужный отметил, что противник, чтобы не допустить продвижения украинских подразделений, развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и множеством резервов.
"Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои", — говорится в сообщении.
По словам Залужного, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории.
"Операция продолжается согласно плану", — сказал Главнокомандующий ВСУ.
Напомним, что вчера, 18 июня, о потере контроля над Пятихатками сетовал один из главных запорожских коллаборантов Владимир Рогов.
Сегодня освобождение Пятихаток от российской оккупации подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.