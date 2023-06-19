ВСУ освободили Пятихатки на Запорожье: Залужный показал впечатляющее видео

Украинские бойцы в освобожденном поселке Пятихатки. Фото: скриншот

Сегодня, 19 июня, стало известно, что Силы обороны Украины освободили населенный пункт Пятихатки на Запорожье.

Верховный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал соответствующие кадры работы по освобождению поселка.

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"Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Слава Украине и ее воинам!", — подписал видео Залужный.

Напомним, что вчера, 18 июня, о потере контроля над Пятихатками жаловался один из главных запорожских коллаборантов Владимир Рогов.

Сегодня освобождение Пятихаток от российской оккупации подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Позже военный эксперт Александр Коваленко объяснил важность освобождения Пятихаток. Освобождение села открывает прямую дорогу на один из ключевых городов Запорожской области, Васильевку. Кроме того, взятие Пятихаток под контроль является свидетельством успешного вклинивания Сил обороны в российскую оборону.