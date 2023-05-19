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Залужний провів телефонну розмову з генералом США Марком Міллі

19 травня 2023 20:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Залужний провів телефонну розмову з генералом США Марком Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 19 травня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Загалом детально обговорили про перебіг подій на фронті.

Про це повідомив Валерій Залужний.

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Деталі телефонної розмови

Залужний заявив, що проінформував генерала Міллі про обстановку на фронті. Також він повідомив, що Україна продовжує вести оборонну операцію та готується до подальших контрнаступальних дій.

"Розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 "Кинджал". Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті - додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба", — заявив Залужний.

Також Залужний та Міллі обговорили і питання необхідності більше поставок зброї та боєприпасів. Домовились про подальшу співпрацю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Валерій Залужний розповідав, як Україна готувалася до нападу РФ. За його словами, підготовка до вторгнення була великим комплексом заходів.Валерій Залужний заявив про те, що українська оборонна стратегія, попри початкові складнощі, призвела до успішних результатів проти російського вторгнення. За його словами, низку заходів та рішень було вжито, випробувано і потім відкинуто через їхню неефективність, що призвело до постійного перегляду стратегії та тактики.

Також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що перемога у війні для України означає не лише відновлення контролю над усіма захопленими територіями. Йдеться про створення таких умов, які не дозволять повторення подібної агресії у майбутньому.

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