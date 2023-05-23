Залужний провів телефонну розмову з головнокомандувачем НАТО Крістофером Каволі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з головнокомандувачем НАТО Крістофером Каволі. Фото: головнокомандувач ЗСУ

Сьогодні, 23 травня, Валерій Залужний повідомив, що він провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Однією з тем обговорення стало посилення протиповітряної оборони України.

Про це інформує головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Зазначається, що перша тема обговорення — необхідність посилення протиповітряної оборони. Зокрема, і за допомогою винищувачів F-16. Також військові обговорювали збільшення кількості боєприпасів для України.

"Обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки. Також розповів про кількісний та якісний склад нашого війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад", — написав Валерій Залужний.

Крім цього він додав, що вони домовилися з генералом Каволі і надалі активно взаємодіяти, щоб посилювати оборонну силу України.

Нагадаємо, що 19 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Загалом детально обговорили про перебіг подій на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, чим запам'ятався перший день повномасштабної війни в Україні. Він повідомив, що відчув готовність знищувати ворога відразу.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний поїхав у зону бойових дій у липні далекого 2014 року. Відтоді з близькими не бачився. Каже, що рідні вже звикли.