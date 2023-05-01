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Залужный рассказал, сколько ракет выпустили оккупанты по Украине этой ночью

1 мая 2023 07:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Залужный рассказал, сколько ракет выпустили оккупанты по Украине этой ночью
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Офис Президента
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 1 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Они выпустили почти 20 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации — девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря", — рассказал Залужный.

Он сообщил, что всего оккупанты выпустили 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Силам и средствам противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины удалось приземлить 15 воздушных целей врага.

Обстрел Украины
Число уничтоженных российских ракет в течение ночи. Фото: t.me/CinCAFU

Напомним, ночная атака на Киев производилась одновременно и крылатыми ракетами, и беспилотниками. Вся русская воздушная военная техника в столичном регионе была уничтожена системой ПВО.

Также мы писали, что вечером 30 апреля в городе Павлоград Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщали о сильном пожаре над городом.

Добавим, что российские военные преступники в воскресенье, 30 апреля, атаковали территорию Никопольского района. Из-за вражеской атаки погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

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