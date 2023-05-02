"Запахло жареным", — Федоров рассказал, как предатели бегут из Мелитополя

Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: Руслан Канюка/Укринформ

Сегодня, 2 мая, в Запорожье оккупанты скрылись из захваченных курортных отдыхов. В Мелитополе местные предатели чувствуют, что запахло жареным. Поэтому они также ищут возможность уехать из Украины.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Коллаборант Румянцев, который прислуживал оккупантам в "отделе ГБ РФ" и сдавал патриотических мелитопольцев, уже уехал в Крым и планирует бежать еще дальше — в российскую глубинку", — написал Иван Федоров.

Кроме того, он добавил, что так же предательницы Доломан и следа в Мелитополе не осталось после взрыва.

"Она вместе с мужем воровала коммунальное имущество, но они более наглые. Ведь в РФ не хотят и думают, что смогут спрятаться в какой-то стране Евросоюза. Это бесполезные мечты. Убежать от расплаты предателям точно не удастся", — заявил мэр Мелитополя.

Напомним, что в последние дни что-то внезапно изменилось в командование РФ. Российские военные спешно покинули морское побережье Запорожской области.

Вчера, 1 мая, центр национального сопротивления сообщил, что оккупационные администрации Запорожья подготовили планы эвакуации. Руководители желают уничтожить документы и доказательства военных преступлений.