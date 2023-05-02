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"Запахло смаженим", — Федоров розповів, як зрадники тікають із Мелітополя

2 травня 2023 19:40
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
"Запахло смаженим", — Федоров розповів, як зрадники тікають із Мелітополя
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Руслан Канюка/Укрінформ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 2 травня, на Запоріжжі окупанти втекли з захоплених курортних відпочинків. В Мелітополі місцеві зрадники відчувають, що запахло смаженим. Тому вони також шукають можливість виїхати з України.

Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров.

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"Колаборант Румянцев, який прислужував окупантам у "відділі держбезпеки РФ" і здавав патріотичних мелітопольців, вже виїхав у Крим і планує бігти ще далі — в російську глибинку", — написав Іван Федоров.

Крім цього він додав, що так само зрадниці Доломан і сліду в Мелітополі не лишилося після вибуху.

"Вона разом з чоловіком крала комунальне майно, але вони нахабніші. Адже у РФ не хочуть і думають, що зможуть сховатися в якійсь країні Євросоюзу. Це марні мрії. Втекти від розплати зрадникам точно не вдасться", — заявив мер Мелітополя.

Нагадаємо, що останніми днями щось раптово змінилося у командування РФ. Російські військові поспіхом покинули морське узбережжя Запорізької області.

Вчора, 1 травня, центр національного спротиву повідомив, що окупаційні адміністрації Запоріжжя підготували плани евакуації. Керівники хочуть знищити документи та докази військових злочинів.

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