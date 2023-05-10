Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ожесточенные бои за Бахмут и большие потери россиян: главное из сводки Генштаба arrow

Ожесточенные бои за Бахмут и большие потери россиян: главное из сводки Генштаба

10 мая 2023 19:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ожесточенные бои за Бахмут и большие потери россиян: главное из сводки Генштаба
Украинский военнослужащий стоит у самоходной гаубицы 2С3 "Акация". Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 10 мая, продолжаются 441 сутки полномасштабной войны Российской Федерации против Украины. Оккупанты не прекращают обстрелы, а ВСУ храбро уничтожают врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Обстрелы войск РФ в течение суток

В Генштабе рассказали, что в течение этих суток враг нанес удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

Российские оккупанты также нанесли 35 авиационных ударов и совершили четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктов Херсонской области. В результате атак России пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где сосредотачивается противник

Захватчики продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток противник совершил более 30 атак на этих участках фронта.

Сейчас самые ожесточенные бои продолжаются за город Бахмут и Марьинка.

Успехи ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения живой силы, состав горюче-смазочных материалов, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника", — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 9 мая, российская армия уменьшилась на 690 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский показал украинских военных, которые смело защищают государство от российских оккупантов. Он подчеркнул, что стойкость каждого солдата меняет историю.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас