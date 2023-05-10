Ожесточенные бои за Бахмут и большие потери россиян: главное из сводки Генштаба

Украинский военнослужащий стоит у самоходной гаубицы 2С3 "Акация". Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Сегодня, 10 мая, продолжаются 441 сутки полномасштабной войны Российской Федерации против Украины. Оккупанты не прекращают обстрелы, а ВСУ храбро уничтожают врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Обстрелы войск РФ в течение суток

В Генштабе рассказали, что в течение этих суток враг нанес удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

Российские оккупанты также нанесли 35 авиационных ударов и совершили четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктов Херсонской области. В результате атак России пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где сосредотачивается противник

Захватчики продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток противник совершил более 30 атак на этих участках фронта.

Сейчас самые ожесточенные бои продолжаются за город Бахмут и Марьинка.

Успехи ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения живой силы, состав горюче-смазочных материалов, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника", — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 9 мая, российская армия уменьшилась на 690 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский показал украинских военных, которые смело защищают государство от российских оккупантов. Он подчеркнул, что стойкость каждого солдата меняет историю.