Зеленский напомнил западным партнерам значимость поставок ПВО — вечернее обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото иллюстративный: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшние ракетные атаки российских захватчиков на Днепр, Кривой Рог, Никополь и другие города. Он в очередной раз призвал союзников ускорить передачу Украине новых систем противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении в пятницу, 19 апреля.

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"Трудный сегодня день. Ракетные удары. Днепр — прямо по центру города, по обычной застройке. Дом, вокзал. Также сегодня — Синельниково, Кривой Рог", — рассказал президент.

Глава государства также добавил, что враг нанес ракетные удары по Никополю и портам в Одесской области. Кроме того, были обстреляны населенные пункты Донбасса, Николаевщины и Харьковщины.

Зеленский рассказал, что в результате этих ударов много пострадавших, им все оказывается медицинская помощь.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — добавил он.

Передача систем ПВО

"Когда Украина обращается к партнерам по системе ПВО, которые у них есть — есть на складах, на базах хранения, но нужны здесь, именно здесь, чтобы защищать жизнь, — мы говорим о настоящем союзничестве", — отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина ценит усилия лидеров всех государств, действительно выполняющих обещания и пытающихся увеличить возможности украинского воздушного щита.



"Благодарю всех, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми, с нашей защитой", — отметил президент.

Ранее мы рассказывали, что состоялось срочное заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, созванное по запросу Украины. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам заседания.

Зеленский также провел совещание по ситуации в безопасности в Донецкой области и защите людей. Он также осмотрел строительство фортификаций.