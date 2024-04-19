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Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпру

19 квітня 2024 08:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська вранці в п'ятницю, 19 квітня, завдали ракетного удару по Дніпру. Ворог влучив у житлову багатоповерхівку, є загиблі та постраждалі.

На черговий акт тероризму росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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"Зараз тривають рятувальні роботи в Дніпрі після російського удару. Кілька поверхів звичайного житлового будинку зруйновані, пошкоджено вокзал", — зазначив президент.

удар по Дніпру 19 квітня
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Також під ударом росіян на Дніпропетровщині були Кривий Ріг і Синельникове — усім пораненим надається допомога. Однак, на жаль, є загиблі внаслідок російської атаки. 

удар по Дніпру 19 квітня
Рятувальники дістають людину з-під завалів. Фото: ДСНС
удар по Дніпру 19 квітня
Рятувальники дістали людину з-під завалів. Фото: ДСНС

Зеленський наголосив, що кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах — є рятівниками життя.

удар по Дніпру 19 квітня
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
удар по Дніпру 19 квітня
Люди на місці атаки. Фото: ДСНС

"Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців — це глобальна потреба", — зауважив український лідер.

Він додав, що Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета, кожен "шахед" мають збиватися.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди.

Також ми писали, що в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про двох загиблих та 15 постраждалих містян.

Володимир Зеленський
Дніпро
окупанти
війна в Україні
ракетний удар

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