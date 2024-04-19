Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська вранці в п'ятницю, 19 квітня, завдали ракетного удару по Дніпру. Ворог влучив у житлову багатоповерхівку, є загиблі та постраждалі.

На черговий акт тероризму росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Удар по будинку в Дніпрі 19 квітня

"Зараз тривають рятувальні роботи в Дніпрі після російського удару. Кілька поверхів звичайного житлового будинку зруйновані, пошкоджено вокзал", — зазначив президент.

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Також під ударом росіян на Дніпропетровщині були Кривий Ріг і Синельникове — усім пораненим надається допомога. Однак, на жаль, є загиблі внаслідок російської атаки.

Рятувальники дістають людину з-під завалів. Фото: ДСНС

Рятувальники дістали людину з-під завалів. Фото: ДСНС

Зеленський наголосив, що кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах — є рятівниками життя.

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Люди на місці атаки. Фото: ДСНС

"Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців — це глобальна потреба", — зауважив український лідер.

Він додав, що Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета, кожен "шахед" мають збиватися.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди.

Також ми писали, що в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про двох загиблих та 15 постраждалих містян.