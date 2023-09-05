Зеленский наградил военных на Бахмутском направлении

Президент Владимир Зеленский и украинские военные. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский посетил украинских военных на Бахмутском направлении. Глава государства наградил их за защиту государства.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Визит Зеленского на Бахмутское направление

"Наши воины на Бахмутском направлении. Крепкие украинцы! Сложные задачи! И очень веские результаты для Украины: наше движение вперед, уничтожение оккупантов", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства встретился с военными 93-й отдельной механизированной бригады, 28-й отдельной механизированной бригады и 92-й отдельной механизированной бригады.

Зеленский также с генералом Сырским пообщались с командирами и солдатами.

"Дополнительные вопросы для Ставки. Наградил лучших воинов. И спасибо каждому и каждой, кто сражается ради государства!" — добавил Президент Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский показал боевые бригады, храбро защищающие страну от российских оккупантов. Он поблагодарил их за службу.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский вчера совершил рабочие поездки в Донецкую и Запорожскую области. Там он встретился с военнослужащими боевых бригад, держащих оборону на этих направлениях фронта.

Добавим, украинский лидер Владимир Зеленский посетил личный состав подразделений Вооруженных сил Украины, которые сражаются на Запорожском направлении. Общаясь с бойцами, глава государства вручил им военные награды за выдающиеся заслуги в обороне Украины.