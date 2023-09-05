Зеленський нагородив військових на Бахмутському напрямку

Президент Володимир Зеленський та українські військові. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський відвідав українських військових на Бахмутському напрямку. Глава держави нагородив їх за захист держави.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Візит Зеленського на Бахмутський напрямок

"Наші воїни на Бахмутському напрямку. Міцні українці! Складні завдання! І дуже вагомі результати для України: наш рух уперед, знищення окупантів", — наголосив Зеленський.

Глава держави зустрівся з військовими 93-ї окремої механізованої бригади, 28-ї окремої механізованої бригади та 92-ї окремої механізованої бригади.

Зеленський також з генералом Сирським поспілкувалися з командирами та солдатами.

"Додаткові питання для Ставки. Нагородив найкращих воїнів. І дякую кожному й кожній, хто бʼється заради держави!" — додав Президент України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський показав бойові бригади, які хоробро захищають країну від російських окупантів. Він подякував їм за службу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вчора здійснив робочі поїздки у Донецьку та Запорізьку області. Там він зустрівся з військовослужбовцями бойових бригад, які тримають оборону на цих напрямках фронту.

Додамо, український лідер Володимир Зеленський відвідав особовий склад підрозділів Збройних сил України, які б'ються на Запорізькому напрямку. Поспілкувавшись з бійцями, голова держави вручив їм військові нагороди за визначні заслуги в обороні України.